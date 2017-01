El president equatorià, Rafael Correa, a Barcelona

| Reuters

El president de l'Equador, Rafael Correa, ha destacat el valor dels immigrants equatorians a l'estranger: "El seu esforç i la seva suor ens donen forces per seguir endavant", ha dit, i ha anunciat que el Govern equatorià aprovarà una llei per assistir a aquests ciutadans.

En un acte celebrada aquest dissabte a Barcelona, Correa ha agraït les aportacions econòmiques dels equatorians a l'exterior, sobre els quals ha dit que es van veure obligats a emigrar per la situació dolenta econòmica, i ha assegurat que "no tolerarà cap consell moral" per part dels quals van fer fallida el país, que són, per a ell, els banquers. "Tant de bo aviat puguem tenir als migrants a l'Equador una altra vegada; sempre tindran el suport del Govern", ha apuntat, i ha recordat l'aniversari de la mort del General Eloy Alfaro, el que ha estat primer president de la República de l'Equador i que va impulsar la revolució liberal al país.