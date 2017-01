| ACN

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha criticat la concessionària del Túnel del Cadí per les retencions que es van produir a la C-16 arran de la nevada de divendres. En declaracions a Catalunya Ràdio Piñeira ha assegurat que "es pot exigir" a una via de peatge com el túnel, "que és un dels més cars de Catalunya", que "tingui la carretera en condicions", i ha recordat que en un divendres "era perfectament previsible que hi hauria molta gent que vindria" a la Cerdanya. A la tarda el Servei català del Trànsit va demanar evitar viatges innecessaris cap a la zona. A la nit la pluja va ajudar a fondre la neu i va facilitar els treballs de les màquines llevaneu.

A causa de la nevada es van formar fins a 35 quilòmetres de cua a la C-16, al Túnel del Cadí, especialment a la boca sud, on s'havia de circular amb cadenes.