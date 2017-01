La gran diferència entre Sánchez i Puerto és la implicació de l'entitat en debats i temes que van més enllà del procés independentista. D'una banda, la guanyadora de les eleccions aposta perquè Súmate pugui implicar-se , per exemple, en qüestions socials que vagin més enllà de la política. Al seu torn, Puerto preferia una organització que rebutgés entrar en d'altres temes que no fossin el procés.

Amb la victòria de Sánchez, Súmate manté la línia continuïsta , ja que Puerto volia reformular l'estratègia i els objectius de l'entitat. En una entrevista a El Món , la nova presidenta defensava que l'entitat ha de ser fidel a les decisions que s'havien pres en la darrera assemblea -prèvia a la d'aquest dissabte-, on Súmate es definia com a organització política, però també social i cultural.

Tensió a l'Assemblea

A l'Assemblea General de Súmate s'han viscut moments de tensió. Diversos socis de l'entitat de castellanoparlants independentistes han explicat a El Món que el torn de paraules s'ha allargat "excessivament" i que hi ha hagut diversos assistents que, fins i tot, han marxat de la reunió.

Un d'ells, per cert, ha estat el propi candidat Puerto, que ha marxat exclamant que hi havia irregularitats en l'assemblea. Segons fonts de Súmate, Puerto no ha ni presentat les seves propostes i, de fet, ha anunciat que renunciava a la candidatura. Una hora després aproximadament Puerto ha tornat a l'Assemblea per a poder votar.

Representants de DCat, PDeCAT i PC

A l'Assemblea s'hi han apropat represenants de l'esfera política sobiranista, com el diputat de JxSí Carles Prat (Demòcrates), el vicepresident de la vegueria del PDeCAT a Barcelona, Genís Boadella, la portaveu de Demòcrates Guiomar Amell, i el dirigent de Procés Constituent Joan Fonellosa.

"Gràcies CUP!"

L'Assemblea General de Súmate s'ha aturat de manera improvisada quan s'ha informat que la CUP ha donat el Sí definitiu als pressupostos del Govern. La notícia ha provocat un crit unànime d'"independència" que ha durat ben bé un minut, mentre diversos socis de Súmate han exclamat: "Gràcies CUP!".