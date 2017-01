| ACN

La CUP ha dit 'sí' als pressupostos del Govern per al 2017. Però un sí condicional. "El Govern tingui preparat un referèndum no pactat i unilateral abans del maig i exectutat abans del setembre, però no hi ha més marge per a l'autonomisme", s'ha apressat a explicar en nom del secretariat nacional de la CUP Quim Arrufat. Amb un resultat folgat a favor de donar suport al Parlament a Junts pel Sí, i per tant, a favor de continuar la legislatura de Carles Puigdemont i arribar fins al final amb el referèndum. Amb 39 vots a favor dels pressupostos, 22 en contra i 2 abstencions. Tot i que amb una més que probable divisió interna que la formació haurà de gestionar, els cupaires han posat punt i final a la possibilitat que Catalunya tornés a anar a eleccions autonòmiques i enviés a la paperera de la història del procés d'independendència com a mínim durant una bona temporada. La militància, representada al consell polític i el GAP que s'ha celebrat a Vilafranca del Penedès -on no hi tenen dret de vot els 10 diputats al Parlament- ha donat a la direcció del partit el "mandat definitiu" de permetre l'aprovació dels primers pressupostos pensats per deixar el país a les portes de la independencia, inclosa la celebració del referèndum com a molt tard el setembre de 2017.

La CUP emetrà 2 vots a favor dels pressupostos i 8 abstencions, emprant la mateixa fórmula que va fer amb la qüestió de confiança de Carles Puigdemont. Així ho ha anunciat en nom del secretariat nacional Quim Arrufat, que ha deixat molt clar que el sí de la CUP als pressupostos és un sí condicional per "deixar el camí lliure a la celebració del referèndum i al procés constituent. Però és un sí condicional, que té data de caducitat, si al setembre no hi ha referèndum, la CUP donarà per retirat el suport a Puigdemont i donarà per acabat aquest moment del procés", ha etzibat Arrufat. De fet, els cupaires volen que "es pugui activar la via de ruptura abans de l'estiu, i que el Govern tingui preparat un referèndum no pactat i unilateral abans del maig"