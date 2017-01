Albert Rivera arrasa a les primàries de C's amb un 87,3% dels vots

| ACN

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, i el seu equip han guanyat les primàries del partit, en què tots els afiliats estaven cridats a escollir el nou president i la nova executiva, encara que finalment només ha votat el 34,3%. Amb un 87,3% dels vots, Rivera s'ha alçat amb la victòria davant dels seus dos rivals, el sevillà Diego De los Santos i el madrileny Juan Carlos Bermejo.

Segons ha informat la formació taronja, la candidatura España Ciudadana ha superat per un ampli marge a la llista liderada per De los Santos, Alternativa Ciudadana, i l'encapçalada per Bermejo, Esencia Ciudadana, que han rebut un 6,5% i un 6,2% dels vots, respectivament.