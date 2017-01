Isabel-Clara Simó: "Hem d'aprofitar la manca d'intel·ligència de l'Estat"

L'escriptora Isabel-Clara Simó (Alcoi, 1943) acaba de rebre el 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que entrega Òmnium. Rep El Món a casa seva amb un somriure molt tendre. El menjador on té lloc l'entrevista separa la gran llibreria que té al passadís ("oi que és bonica?", diu) del balcó, on hi llueix una estelada. Veu la bandera com un símbol de llibertat dels Països Catalans, no només del Principat. Ja des de la sessió de fotos, fa que periodista i fotògraf se sentin com a casa. | Jordi Borràs En primer lloc, enhorabona pel premi Gràcies, gràcies! Creu que se li devia un premi com aquest? No, no, en absolut. No me l’esperava pas. Si et presentes a un premi sí que tens una cert expectativa de guanyar-lo. Però si no et presentes, no la tens. L’Associació d’Editors també em va donar el premi a la trajectòria, ara fa uns anys, i em vaig quedar molt parada. Després he deduït que aquests premis només els donen als vells. Oh clar! Et cal una trajectòria, és evident. Quines sensacions va tenir quan va saber que Òmnium la guardonava amb el 49è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes? He estat una persona molt popular i he venut molts llibres. Però, com tot a la vida, hi ha una campana de graus, i fas pujades i baixades. Jo ara no sóc una persona que vengui gaire, ho accepto, perquè ara és l’època de veus noves i jo ja he fet el meu periple. Però això no vol dir que deixi d’escriure, ni ho dic amargada o enfonsada eh. Ho dic com a una constatació, de la mateixa manera que afirmo que sóc vella. Per què ho hauria de dissimular? Són fets. Aleshores, veig que estic en retrocés però de cop i volta em trobo amb aquest premi, tots comenceu a fer-me entrevistes i em porteu a televisions. Caram, m’ha caigut un bon regal [somriu]. I de cara al futur? Aquest premi farà que escrigui més sovint? La veritat és que el premi m’ha agafat en un moment agredolç. El meu home va morir no fa gaire, i encara m’estic acostumant a viure sola. Sobretot tinc la recança que ell hauria estat ballant d’alegria per aquest premi. A ell tot això li encantava, molt més que a mi. I ara això ja no ho tinc. Però és veritat que tinc molts bons amics, i que aquí al barri ens coneixem tots, i els botiguers surten a saludar-me. Això m’escalfa el cor. Però m’he quedat una mica travada com a escriptora. I m’he decantat ara per la poesia, tot i que no sóc poetessa. Però puc deixar anar més els sentiments que no pas en un món fictici. I jo sóc partidària de la ficció pura eh. Ara tinc un llibre pensat, però només pensat. Encara falta moltíssima feina per a començar-lo. I mentrestant vaig fent poesia, algun conte curt, també treballo en una llibreria juvenil. I el premi sí, m’ha donat una empenta.











Cal dir que de les 49 edicions d’aquest premi que entrega Òmnium vostè és tot just la cinquena dona que el rep Exacte... Tot i això, és la quarta dona que el guanya des del 2000. Hi ha una dinàmica a canviar aquesta tendència? Sí, sí, sí! Com si de sobte la societat, i concretament Òmnium, s’haguessin adonat de la presència de les dones. Jo tinc una novel·la que es diu Els Invisibles, una metàfora que et pot fer pensar en els exèrcits: “Carles III va guanyar no sé què”. Però només ell? Les dones també hem estat invisibles. I que ara la societat es posi les botes i comenci a mirar... bé, sé que el feminisme ha fet un retrocés, però també sé que el gota a gota que hem anat fent al llarg dels anys els feministes ha provocat que algun home de bona fe se n’adoni: “Ostres, si [les dones] existeixen!”. I també et vull dir una cosa. Digui, digui Un home és un home, i una dona és una dona, però tots dos són artefactes culturals. Totes les característiques femenines són una reproducció d’una història cultural. I totes les actituds masculines també són reproduccions culturals. Ni vosaltres, els homes, sou tan brutals, ni les dones som tan sensibles. Tots els meus amics són sensibles, per exemple. I aquestes diferenciacions són artificioses, no naturals. Però tots nosaltres som cultura, i no natura. De fet, tots els actes naturals que fem estan recoberts de capes i capes de cultura. Per exemple, la cultura del menjar i la gastronomia, des dels restaurants a la tasseta de cafè. També fer l’amor ho és, amb tot de capes i capes de religions i cultures! Som cultura i no natura. I n’hem de ser conscients. La cultura pot progressar, però la natura no gaire. | Jordi Borràs La literatura actual és massa supèrflua? Anem a pams. De literatura n’hi ha moltes menes. La literatura comercial té l’objectiu d’entretenir, i jo crec que la literatura no s’ha d’avergonyir pas de la seva funció d’entreteniment. Ja ho deia Espriu: “Jo vull que els meus versos us facin companyia”. Però no ha de ser l’única funció. La literatura bàsicament ha de fer pensar i fer sentir. I és fascinant entrar un món nou, potser en una altra cultura o una altra època. La ficció no té fronteres, i la novel·la com a artefacte cultural és el text de textos. A dins hi cap un poema, una operació matemàtica, un relat, una història, o la pàgina d’un llistat telefònica (si encara existeixen). I cap altre gènere no és així. Els escriptors són massa súbdits de les editorials? A mi personalment els editors no m’han manat gaire coses. Sí que a vegades et poden fer encàrrecs, però tu els pots acceptar o no. Sí que m’han tocat alguns títols, això sí que em fa ràbia. “És més comercial que tingui un nom de dona”. Caram! Amb el nom tan bonic que hi havia abans! Tinc alguns exemples esgarrifosos. En pot posar algun? Ui, no, no. Això no t’ho confessaré ni sota tortura [riu]. I quina és la relació idònia que hi ha d’haver entre l’autor i l’editor? Que l’editor no toqui la part literària, i que la respecti. I que l’autor no es fiqui en la part comercial, i que obeeixi. És un pacte que va en contra del concepte anglosaxó d’editor, que és algú que incideix molt en la tasca de l’autor: “No, no, aquest capítol és massa llarg”, per exemple. Això avui en dia és indispensable, almenys en la literatura llatina. Ara bé, a mi moltes vegades m’hauria agradat que l’editor fes d’editor en el sentit de la tradició anglosaxona, perquè sóc molt insegura: “Isabel, en el capítol tres no te n’has sortit...”. Això m’hauria encantat.