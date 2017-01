| Jordi Borràs

“Gora Euskal Herria, gora Otegi!”, ha cridat una senyora asseguda entre el públic, que ha fet més d’una hora de cua al carrer Canuda per entrar a l’Ateneu Barcelonès, on el líder de l’esquerra abertzale s’ha sotmès a les preguntes de l’exdiputat de la CUP –i amic personal- David Fernández. De fet, una hora de cua escoltant els xiulets d’una trentena de persones –la majoria jubilats, però també alguns membres de SCC- convocades per la plataforma d’extrema dreta Somatemps, que han mostrat cartells de paper rudimentaris on es podia llegir ‘Otegi asesino’ i ‘David Fernández, amigo de un asesino’ o ‘Catalunya no oblida’, i han repetit les consignes habituals contra l’independentisme.

Arnaldo Otegi ha vingut a Barcelona per insuflar una dosi d’optimisme gens sobrera per als independentistes catalans, que viuen amb l’ai al cor permanent perquè un dia el referèndum és a tocar i l’endemà se’n pot anar tot en orris. I dissabte és un dia d’aquells que tot pot esclatar, perquè la CUP decideix si dóna o no suport als pressupostos de JxSí. En aquest sentit, Otegi ha dit que "estic convençut que la CUP farà el que trobi més oportú", i ha fet broma dient que "potser empaten" en la votació, com va passar amb l'assemblea sobre el candidat Artur Mas el 3 de gener del 2016. “Teniu la sort que Catalunya té un president de la Generalitat que anirà fins al final, que i les formacions polítiques també aniran fins al final. Sincerament, no em sembla possible paralitzar aquest procés, sobretot perquè la clau la té la gent al carrer i el carrer està mobilitzat. Ara bé, us asseguro que el govern espanyol és molt rancorós, val més que guanyeu!”, ha explicat el líder abertzale després que l’exdiputat de la CUP David Fernández, que ha fet d’entrevistador, li demanés un diagnòstic de la salut del procés català.

Per donar resposta a una de les màximes preocupacions de la CUP, ampliar la base sobiranista per l’esquerra, Otegi ha vaticinat que Podemos acabarà fent el pas “quan arribi el moment” –el xoc de legitimitats provocat pel no d’Espanya al referèndum- i “s’acabarà sumant a l’exercici del dret a decidir, perquè els catalans ja no esteu en la fase de reivindicació autodeterminista, sinó en l’exercici d’un dret que l’Estat impedeix. Per tant, com a demòcrates, estic segur que s’hi sumaran”. En aquest sentit, Otegi ha assegurat que "es pot perdre o guanyar -en referència al referèndum-, però el que no es pot fer és no jugar". I tal i com ha remarcat, a Euskal Herria "no s'està jugant el partit perquè el PNB en cap cas no està en posicions sobiranistes. Insisteix a pensar, com Podemos, que poden guanyar la batalla democratitzadora a l'Estat. Però el cert és que, per a l’Estat espanyol, la pau i la democràcia són una tragèdia”, ha sentenciat.