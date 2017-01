La Fiscalia creu que el que va dir Vidal "justifica àmpliament" l'obertura d'una investigació, i, com a primera diligència, ha requerit al periodista d''El País' que ha publicat els vídeos de les conferències que lliuri tots els documents que tingui sobre els fets per analitzar-los.

El Ministeri Públic sosté que "l'apoderament il·lícit de dades reservades de naturalesa fiscal o una altra índole per persones no autoritzades" suposaria un delicte de descobriment i revelació de secrets.

A més, recorda que Vidal en diferents fòrums va dir als assistents, entre d'altres coses: "La Generalitat té totes les vostres dades fiscals. Això és il·legal perquè està protegit per la Llei de bases de dades. Són unes dades reservades, en teoria els que portem aquest procés no hauríem de tenir accés a elles, però a vegades succeeixen coses, no us direm com, perquè no és exactament legal".