El PSC veu insuficient la renúncia de Santi Vidal

La representant del PSC la Comissió Gestora del PSOE, Teresa Cunillera , ha considerat que la renúncia a l'escó de Santi Vidal (ERC) al Senat és insuficient. En aquest sentit, la dirigent socialista ha afirmat que el Govern ha de prendre més mesures per tancar la polèmica i calmar la societat: "L'executiu ha de donar tranquil·litat", ha opinat.

"He de tenir la seguretat que les meves dades fiscals no han estat utilitzades ni que ho seran en el futur", ha afegit en declaracions a Europa Press. Cunillera ha apuntat, a més, que la polèmica s'hauria de tancar en primer lloc a nivell polític, i que després ja es valoraria si cal entrar en la via judicial.