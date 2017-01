Pressupostos: A la paperera de reciclatge o a la de la història

| Jordi Borràs Nova prova de foc per al procés i el full de ruta independentista. El Govern de Carles Puigdemont espera una resposta de la CUP a la proposta de pressupostos de la Generalitat per al 2017, que ambdues parts han estat negociant. El ‘sí’ o el ‘no’ arriba dissabte a migdia en forma de consell polític, integrat per les assemblees territorials, i Grup d’Acció Parlamentària (GAP), on hi ha representades les vuit organitzacions independentistes de Crida Constituent. Es trobaran durant el matí a Vilafranca del Penedès, on debatran els pros i contres d’aprovar els pressupostos. I d’aquí en sortirà un veredicte irrevocable. O sí o no. Sense terceres vies, sense cap no tranquil ni cap sí crític. Els deu diputats de la CUP, que no voten en aquesta reunió, assumiran el mandat del consell polític i el GAP sigui quin sigui, sense marge per reprendre negociacions amb l’executiu.











| ACN Qui i què es votarà? Vota la militància de la CUP i també de les organitzacions de la Crida Constituent, però no de forma directa, sinó a través dels seus representants al consell polític o el GAP. Per tant, no es tracta d’una assemblea com la que va acabar amb un empat a 1.515 vots a favor i en contra d’investir Artur Mas, sinó d’una reunió de dimensions més reduïdes en què s’emetran un màxim de 65 vots: D’aquests, 57 corresponen a les 13 territorials, que alhora estan formades per 109 agrupacions locals: [Alt Ter (4); Baix Llobregat (4); Barcelona (5); Catalunya Central (4); El Camp (5); Maresme (5); Nord Oriental (6); País Valencià (3); Penedès (5); Ponent (5); Terres de l'Ebre (3); Vallès Occidental (4) i Vallès Oriental (4)]. I els 8 vots restants es distribueixen entre les organitzacions de Crida Constituent: Arran; Constituents per la Ruptura; Coordinadora Obrera Sindical (COS); Crida Constituent; Endavant OSAN; Lluita Internacionalista (LI); Poble Lliure i Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Els vots d’aquestes organitzacions representen només un 12% del total. Però poden ser decisius, com ja va passar en el cas de la no investidura d’Artur Mas. Amb pràcticament un empat tècnic (27 a favor i 29 en contra), les organitzacions del GAP van fer decantar la balança cap al ‘no’ al candidat a la presidència de JxSí. Les assemblees del territori arriben a la votació amb els deures fets. S’han debatut dos documents base, amb arguments a favor i en contra. En un costat de la balança, que amb un sí als pressupostos es trasllada la pressió a JxSí de culminar el referèndum i el procés constituent. De fet, els partidaris del sí tenen al seu favor que la CUP ha aconseguit millorar substancialment alguns capítols dels comptes, especialment el d’Ensenyament, fins al punt que la vaga de sindicats de mestres ha quedat desconvocada. Però a l’altre costat de la balança, els partidaris del no argumentaran que avalar els pressupostos significa acceptar les retallades derivades de les polítiques neoliberals com un mal menor. A més, la CUP no se n’ha sortit amb la batalla de l’IRPF ni amb el fons per a revertir les privatitzacions.