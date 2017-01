El coordinador general del Partit Popular Català, Xavier Garcia Albiol, ha instat aquest divendres el Govern de la Generalitat a denunciar el fins ara senador d'ERC Santi Vidal davant la justícia "si les greus acusacions d'il·legalitats per preparar la independència són falses". Així ho ha demanat el líder del PPC des de Bilbao, després de conèixer la repercussió de les declaracions de l'exjutge. “No és suficient que el Govern de la Generalitat insisteixi a dir que les afirmacions de Vidal no són certes, li demanem que ho denunciï en un jutjat”, ha dit. El líder dels populars catalans ha convidat PSC i C's a presentar de manera conjunta una sol·licitud de ple extraordinari del Parlament per abordar la qüestió.

El coordinador general del PPC ha volgut advertir el Govern català que "si no denúncia, s'entendrà que més enllà d'un rifi-rafe polític, les afirmacions són certes”. “Quan a un l'acusen de robar, entre altres coses, i és mentida, el normal és presentar una denúncia”, ha assenyalat demanant al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “demostri que de debò es preocupa per les acusacions abocades per Vidal”.



Abans, però, Albiol ha assenyalat que “Vidal hauria de posar-se en contacte amb la justícia per denunciar els fets delictius dels quals diu tenir coneixement, d'acord amb la llei d'enjudiciament criminal”. Després de l'anunci de la Fiscalia General de l'Estat que obrirà diligències per comprovar les acusacions, el popular ha assegurat que el seu partit “es reserva el dret de denunciar a l'exjutge per no posar-se a disposició de la justícia”.