Oliu assegura que Banc Sabadell ''no té cap intenció de canviar la seu''

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, se sent ''molest'' per la reacció dels mitjans de comunicació davant la seva resposta a un accionista que li va preguntar si el banc podia canviar de seu sense passar per la junta general d'accionistes i ell va respondre que evidentment que sí perquè així ho diu la llei. Oliu ha recordat que ningú li va preguntar si el banc volia canviar de seu i ha assegurat que ''el banc no té cap intenció de canviar de seu''. Oliu s'ha preguntat ''per què el banc hauria de canviar el seu domicili social avui?''. Després de recordar que el banc és una entitat sistèmica dins de la zona euro i supervisat per un regulador europeu, Oliu ha afegit que ''no veig cap risc polític a la vista i per tant ni hi ha cap raó per tractar sobre aquest tema''.