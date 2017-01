El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha qualificat de “greus” les declaracions en diverses conferències del senador d’ERC Santiago Vidal assegurant, entre d’altres coses, que l’Executiu català ha obtingut “il·legalment” dades fiscals dels catalans. En roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’aquest divendres, Méndez de Vigo ha destacat que “es comença per no acatar les sentències del Tribunal Constitucional i s’acaba envaint els drets individuals de les persones”.

En aquest sentit, el portaveu del govern que encapçala Mariano Rajoy ha valorat que “és necessari investigar-ho i estar preocupats per aquest tema”. Preguntat per si el govern espanyol està satisfet amb el fet que Vidal hagi renunciat a l’escó de senador i hagi rectificat les seves paraules, així com les declaracions de diferents membres del Govern desmentint les paraules del jutge, Méndez de Vigo ha dit que “és als catalans als qui s’ha de preguntar si estan satisfets amb la resposta de Vidal i del Govern català”.