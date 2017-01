La CUP-CC desmenteix que hi hagi un acord sobre el Procés Constituent

| Jordi Borràs

La CUP-CC alerta que en el moment actual es requereix "plantejar els debats i les línies de treball amb rigor i veracitat", i assegura que no admetrà que es vulguin "condicionar els debats democràtics i interns de l’organització, amb falses informacions sobre cap acord". Així, la CUP-CC recorda en un comunicat que "ha fet propostes encaminades a assolir els objectius relatius a independència, procés constituent i resposta a l’emergència social", però davant d'algunes informacions que apuntaven a un acord amb el Govern en aquest sentit, vol aclair que és fals. "S'ha anunciat un acord en matèria de procés constituent que inclouria la conformació d’una comissió que treballaria per elaborar una proposta de constitució catalana, però la CUP-CC no ha arribat a cap acord en aquest sentit amb el Govern".

Explica que la proposat la formació anticapitalista al Govern és per articular un organisme autònom, vinculat a la conselleria encapçalada per Raül Romeva pel que fa a dotació de recursos, que articuli la primera fase del procés constituent, en socialitzi i difongui els principis bàsics, i sobretot, situï el país en el convenciment que si es guanya el referèndum es podrà obrir una fase de participació popular que vinculi l’assemblea constituent en les decisions que haurà pres. Per la CUP-CC, "és clau que s’aposti per un procés constituent popular, en què les directrius de la futura constitució neixin del debat i la participació de la gent, lluny de buscar un grup d’expertesa que redacti cap projecte de constitució", conclou el comunicat. I és en aquest sentit que s'està treballant en coordinació amb el Govern, aclareixen.