L'entitat unionista Societat Civil Catalana (SCC) ha reaccionat aquest migdia a les declaracions del senador d'ERC Santi Vidal assegurant que el Govern ha obtingut "il·legalment" dades fiscals dels catalans, entre d'altres coses. En un comunicat, SCC assegura que aquest fet "demostra de manera notable que l'Executiu català està preparant un cop d'Estat". A més l'associació sosté que les declaracions de Vidal "són coherents amb altres afirmacions de membres del Govern, que han assegurat que estan treballant per aconseguir la secessió, malgrat el seu evident caràcter il·legal".

En el comunicat, SCC sosté que "és imprescindible que s'obri una investigació judicial el més aviat possible per aclarir els fets i reclama que es depurin responsabilitats al més alt nivell de la Generalitat per voler actuar al marge de la llei". En aquest sentit, "recorda que el respecte a la democràcia, a la Constitució i a tots els marcs legals establerts és innegociable".