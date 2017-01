La CUP avisa que les paraules de Vidal fan "un flac favor" al procés

"Fa un flac favor al procés que hi hagi persones fent xerrades explicant el que ell explica" . Són paraules de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant sobre Santi Vidal, que aquest divendres ha anunciat que renuncia a l'escó al Senat, arran de les conferències en què entre d'altres assegurava que el Govern ha obtingut "il·legalment" dades fiscals que podria fer servir de cens electoral. Els anticapitalistes no se sorprenen de la decisió de la Fiscalia d'investigar-ho: "El problema són declaracions que no són rigorosos i no faciliten la determinació que ens cal, que és absolutament necessari en aquest moment". En declaracions als mitjans al Parlament, Reguant ha assegurat que no donen cap credibilitat a les paraules de Vidal, que avançava 'El País': "Es demostra evident que és una persona amb necessitat de notorietat i que acaba dient coses que no pertoquen".

Reguant ha valorat les paraules de Vidal poc abans que qui va ser candidat d'ERC al Senat anunciés la seva renúncia a l'escó. Per això, inicialment els cupaires demanaven a Vidal que s'apartés de la vida pública i política i que ERC assumís responsabilitats. "Han d'assumir què fan amb el senador, ERC ha de desmentir-ho de manera clara i evitar que faci declaracions d'aquest tipus", ha afegit Reguant. En qualsevol cas no hi donen credibilitat, "independentment" del que hagi apuntat ja el Govern a través de la portaveu Neus Munté. "Només respon a la seva necessitat de tenir notorietat, una mica megalòman, no és cert el que diu, el Govern ho ha desmentit però ja no hi donàvem credibilitat", ha assegurat.



En aquest sentit, la diputada de l'esquerra anticapitalista ha advertit que aquestes xerrades resten "seriositat i credibilitat" al debat independentista: "Intoxiquen i generen un relat que no és correcte". A més, Reguant ha desvinculat el cas de Santi Vidal de la decisió que ha de prendre la seva militància sobre els pressupostos aquesta setmana, de forma definitiva aquest dissabte en Consell Polític. "La militància de la CUP té suficient criteri per dirimir, què és cert i què no més enllà declaracions sortides de to o no correctes".