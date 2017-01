L’ANC anul·la l’acte en què havia d’intervenir Vidal a Martorelles

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha suspès la conferència que el senador republicà Santi Vidal tenia previst pronunciar a les 20 hores d’aquest divendres a Martorelles . El coordinador de l'ANC de Martorelles, Andreu Monzó, havia explicat al Món que la conferència es faria igualment, "amb un o dos ponents diferents, perquè hi havia molta expectativa i tenim la llista d'aforament plena", però finalment s’ha decidit no fer l’acte.

Després de les polèmiques declaracions de Vidal en diferents conferències, aquest migdia el jutge ha presentat a la direcció d’ERC la renúncia voluntària a l’acta de senador "per tal de no ser un obstacle pel procés". "He fet unes declaracions en un to col·loquial, intentant ser didàctic sobre el procés, però és evident que preses en la seva literalitat, no s’ajusten a la realitat", ha dit, alhora que ha volgut "deixar clar que en cap moment he volgut posar en dubte que l’actual Govern actua amb absolut respecte a la legalitat vigent, i que les decisions que es prenguin en cada moment gaudiran de la cobertura legal del Parlament de Catalunya i la Llei de Transitorietat Jurídica".