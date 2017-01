Segons ha compartit WABetaInfo, un perfil de Twitter que comparteix les novetats de les versions en prova del servei de missatgeria instantània, ha explicat que la localització ha aparegut en les versions beta 2.17.3.28 d'iOS i 2.16.399+ d'Android, i que possiblement arribarà amb la propera actualització de l'app.

La localització, com recull aquest perfil, arribarà desactivada per defecte, però en cas d'activar-la, suposarà que els altres membres del grup podran saber on es troba el contacte i, a més, a temps real.