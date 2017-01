Coscubiela celebra la dimissió de Vidal i demana la compareixença de Junqueras

El portaveu de CSQP al Parlament, Joan Coscubiela , ha celebrat aquest divendres la dimissió de l'exjutge i senador d'ERC Santi Vidal per les seves polèmiques declaracions i ha demanat la compareixença a la cambra catalana del vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras , per donar explicacions

En una roda de premsa al Parlament, Coscubiela ha assegurat que "això no acaba amb les responsabilitats polítiques. ERC hauria d'explicar com un senador s'ha passejat per tota Catalunya dient mentides sense que ningú l'hagi desmentit".

S'ha mostrat "preocupat" pel fet que s'hagi utilitzat la mentida com a arma política i ha traslladat la seva sorpresa perquè la direcció del partit republicà hagi tolerat les declaracions de Vidal en conferències independentistes.