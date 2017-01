De Guindos confia que “ningú estigui utilitzant dades fiscals amb fins polítics"

El ministre d’Economia del govern espanyol, Luis de Guindos , confia que “ningú” estigui utilitzant dades fiscals dels ciutadans per objectius polítics independentistes. Preguntat sobre les declaracions del senador d’ERC Santiago Vidal , que va dir que el Govern tenia dades fiscals obtingudes de forma “il·legal”, De Guindos ha remarcat que les seves paraules són “com a mínim, indicadores”.

Amb tot, ha admès que hi ha “contradiccions”. El ministre d’Economia també ha evitat “especular” sobre si realment hi ha 11 països de la UE que estarien disposats a reconèixer la independència de Catalunya, com va dir Vidal, remarcant que la posició europea sobre aquest tema “està claríssima”.

“Com a mínim són, d’alguna forma, indicadores. Hi ha contradiccions, com saben. Espero que ningú estigui utilitzant dades fiscals amb una finalitat política, per descomptat”, ha remarcat De Guindos. Respecte a les paraules de Vidal sobre la UE, el ministre espanyol ha dit que “cadascú pot dir el que vulgui” però que l’opinió dels estats està “claríssima”.