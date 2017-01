Robert Masih substituirà Santi Vidal al Senat, tal i com han informat fonts d'ERC a El Món . Masih era el primer suplent del jutge a les llistes dels republicans pel 26-J per Barcelona.

En un acte de campanya a Badalona, Masih (d'origen indi) va assegurar que el paper dels republicans al Congrés i al Senat és el de defensar els drets de la ciutadania catalana, "hagi nascut on hagi nascut".

Vidal ha deixat l'escó "per no ser cap obstacle per al procés", després que el jutge hagués assegurat que el Govern ha obtingut "il·legalment" dades fiscals dels catalans, informació ja desmentida per l'executiu.