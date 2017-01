El fiscal general de l'Estat ordena investigar les declaracions de Santi Vidal

La polèmica va començar després que el diari 'El País' publiqués ahir diversos vídeos que estaven penjats a la xarxa on el senador d'ERC i jutge suspès assegurava en diferents conferències al territori que el Govern ha obtingut de forma "il·legal" totes les dades fiscals dels catalans, i que aquestes podrien fer-se servir "per al cens electoral i per a tantes altres coses". Vidal també afirmava que "ja s'està formant" una unitat dels Mossos "especialitzada en investigació i contraespionatge", que hi ha pactats fons d'inversió internacionals per valor de 200.000 milions d'euros per si l'Estat espanyol deixa d'aportar recursos a Catalunya fruit del procés, que existeixen 400 milions d'euros camuflats als pressupostos per crear estructures d'Estat, o que el Govern "ja sap" quins jutges continuaran treballant a la Catalunya independent i quins no.