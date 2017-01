Andreu Monzó (ANC Martorelles): "Santi Vidal no ha de venir a fer la conferència"

L’ANC de Martorelles té prevista per aquest vespre una conferència amb el senador d’ERC Santi Vidal. I de fet, el responsable de l’organització de l’acte i de la territorial, Andreu Monzó, havia defensat a Rac1 que l’acte es mantindria: “Mantenim la convocatòria. I avui més que mai. Avui és un dia que Santi Vidal ha de sortir i explicar-se. Estic segur que el senador donarà moltes explicacions". És més, ha afegit que "avui és un dia normal. Com si ahir no hagués sortit res. No penso trucar ni al senador ni a ningú d'ERC perquè entenc que vindrà”.











Però Andreu Monzó ha reconegut en declaracions a 'El Món' que no havia escoltat íntegrament el discurs de Vidal, motiu pel qual ha volgut rectificar el posicionament de l’ANC de Martorelles. “Santi Vidal no ha de venir a la conferència, és el més convenient. Ara penso que és millor que doni explicacions a ERC i també al Parlament i al Govern si és necessari”, ha sentenciat. Monzó també ha explicat a 'El Món' que "no hem rebut cap trucada de l'ANC per demanar-nos que cancel·lem la conferència, perquè les assemblees territorials som sobiranes. Però aquest matí ens reunirem a Martorelles per tractar aquesta qüestió. Tinc clar que Santi Vidal no ha de venir, i penso que tothom coincidirà amb aquesta reflexió". Ara bé, la conferència es farà igualment, "amb un o dos ponents diferents, perquè hi havia molta expectativa i tenim la llista d'aforament plena", ha aclarit.