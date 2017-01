ERC es reunirà avui amb Vidal i prendrà "les decisions que s’hagin de prendre"

El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, ha explicat que el partit es reunirà aquest divendres amb el senador republicà Santi Vidal per “prendre els decisions que s’hagin de prendre” . En declaracions a Catalunya Ràdio, Sabrià ha reiterat que les polèmiques afirmacions de Vidal en el marc d’un cicle de conferències d’ERC són “mentida” i les ha atribuït a “l’entusiasme” dels actes. “El que toca ara és seure i parlar amb tranquil·litat i prendre les decisions que s’hagin de prendre”, ha assegurat per després defensar que s’ha de donar a l’exjutge l’oportunitat d’explicar-se. Entre d’altres qüestions, Vidal va afirmar que el Govern ha obtingut de manera il·legal les dades fiscals dels catalans.

Sabrià ha assegurat que el partit tindrà aquest divendres una conversa amb Vidal perquè “les dues parts hi diguin la seva”. El portaveu dels republicans ha considerat que ara es moment de seure i parlar amb tranquil·litat i ha posat en valor la trajectòria del senador. “Hem de recordar qui és, tot el que ha fet i el que li va reportar ser cap de llista”, ha afegit en referència que Vidal va ser suspès de jutge per redactar una constitució catalana. Tot i així, Sabrià ha afirmat que tothom està d’acord que el que ha passat no hauria d’haver passat de cap manera i ha reiterat que les afirmacions de Vidal “no s’ajusten a la realitat”. “Són mentida”, ha reblat.Així mateix, ha insistit que la tasca del Govern és “sempre legal i transparent” i s’ha mostrat orgullós que l’executiu expliqui “tots els passos” del procés.