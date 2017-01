| Jordi Borràs

El PP ha registrat aquest divendres la sol·licitud de compareixença del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; del conseller d'Interior, Jordi Jané, i del de Justícia, Carles Mundó, perquè aclareixin les "greus acusacions" fetes per l'exjutge i senador d'ERC Santi Vidal. Segons un comunicat, demanen que Junqueras aclareixi si la Generalitat disposa de les dades fiscals "robades" de tots els catalans, i si hi ha una dotació secreta de 400 milions d'euros per preparar el referèndum.