Dos ferits greus i un de menys greu al caure un muntacàrregues a l'Hotel Princesa Sofia

Segons han explicat fonts municipals, els treballadors estaven carregant material d'obra a l'elevador quan ha començat a caure per causes desconegudes, i en principi no ha arribat fins al terra.

Els cossos d'emergències han rebut l'avís de l'incidient a les 7:44 hores i el SEM, que ha enviat cinc ambulàncies, ha evacuat a dos ferits a l'Hospital Clínic, en un estat greu i un altre menys greu, i el tercer, el que està més greu, ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron.