Iceta demana explicacions al Govern per les paraules de Vidal

El líder del PSC, Miquel Iceta , ha demanat explicacions al Govern per les declaracions de l'exjutge i senador republicà Santiago Vidal, que va assegurar que el Govern té les dades fiscals de tots els catalans de forma il·legal. Iceta ha subratllat que aquestes afirmacions "no les diu qualsevol" sinó que procedeixen d'un jutge.

En una entrevista aquest divendres a Catalunya Ràdio, el líder del PSC ha indicat que les paraules de Vidal podrien tenir alguna cosa de cert perquè "si algú vol fer un referèndum il·legal, haurà de fer alguna il·legalitat".

A més, ha recordat que l'expresident de la Generalitat Artur Mas "va parlar d'astúcies i d'enganyar a l'Estat" i que el Govern ha plantejat que hi ha lleis que no es podran impugnar però que amaguen per si un cas, ha opinat.