Les entitats sobiranistes criden a la concentració del 6-F: "Ens jutgen a tots"

| ACN

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) estan cridant a assistir a la concentració convocada el proper 6 de febrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per protestar contra el judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N. En un correu signat per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, les entitats sobiranistes recorden que el judici "és un nou atac a la voluntat de tot un poble a decidir lliurement el seu futur i a la sensibilitat democràtica de tots els catalans i catalanes".