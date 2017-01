| Europa Press

La parròquia de Santa Anna de Barcelona haurà de deixar d'acollir els sense sostre per pernoctar perquè no reuneix les condicions addients. Segons ha informat l'arquebisbat, Càritas Diocesana de Barcelona, en coordinació amb els Serveis d'Inserció Social de l'Ajuntament de Barcelona i altres entitats de la ciutat, acompanyarà socialment a aquestes persones. Des d’aquest dijous i fins el proper dissabte 4 de febrer, Santa Anna es tancarà des des de les 21h fins les 7 del matí, i només hi pernoctaran aquelles persones que ja hi han dormit durant els darrers dies, amb les quals Càritas s’està entrevistant per tal de conèixer la situació i oferir la millor resposta possible.