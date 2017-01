Sobre Vidal, ha dit que ara "cal valorar si actituds com aquestes sumen a la base del procés o resten i prendre les decisions corresponents", i ha recordat que ERC el va desmentir ràpidament tot i que ha assenyalat que al Govern no li correspon decidir què ha de fer el senador. "Estem parlant de persones majors d'edat conscients del repte que tenim, de com se'ns observa i de la necessitat de ser extremadament pulcres no només en alló que fem sinó en el que diem", ha indicat.

Munté ha negat que hi hagi agents del CNI infiltrats als Mossos d'Esquadra i que la Generalitat faci llistes de jutges per determinar quins són afins a l'independentisme i quins no: "La nostra prioritat és fer les coses ben fetes", ha assegurat.