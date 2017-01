| Cedida La gamma Outlander no para de créixer i després d’haver llençat la versió dièsel, la marca del diamant la completa amb el 200 MPI, una versió amb motor de gasolina i tracció només al davant que arriba associat indefugiblement a un canvi automàtic CVT. Es ven per poc més de 22.600 euros amb tots els descomptes inclosos 8 i es converteix en el model d'accés entre els SUV de Mitsubishi de mesures ja considerables... El crossover protagonista d’aquest article, que fa 4,69 metres de llargada, estrena cromats a l’engraellat frontal, munta noves aletes i unes làmines metàl.liques a la part inferior de les portes. Varia la part posterior gràcies a un nou paracops i a unes òptiques que envaeixen subtilment una part de la porta del darrera. Aquesta novetat fa que l’Outlander es vegi més ample i senyorial Però el què realment ens interessa remarcar d’aquest japonès és l’eficient propulsor de gasolina atmosfèric de dos litres que trobem sota el capó. Un giny capaç d'oferir una potència de 150 CV i un parell-motor màxim de 195 Nm. que, en el fons, és el mateix motor que fa servir el Mitsubishi Outlander PHEV, però amb 29 CV més de potència i combinat amb la transmissió CVT de variador continu, que porta lleves al volant. El 200 MPI només es pot adquirir amb el sistema de tracció davantera 2WD i amb cinc places perquè no hi ha alternativa de 7 seients en el catàleg.











L'arribada d'aquest motor permet rebaixar la tara final del cotxe de forma dràstica. Fet i debatut fins a uns ajustats 1.430 quilos, gairebé 170 menys que l’Outlander dièsel més lleuger de tots. Així, aquest nou graó d'accés a la gamma és capaç de posar-se a 100 km/h en només 11,5 segons i depassar els 190 km/h, en condicions favorables. Aquestes xifres de manual, que nosaltres no hem volgut pas comprovar, demostren que la marca ha treballat força perseguint l'eficiència d'aquest nou giny. Especialment, a l'hora d’associar-lo al canvi automàtic esmentat, que incrementa el grau de comoditat del conjunt. Amb tot plegat, l’Outlander 200 MPI aconsegueix homologar mitjanes de 6,2 litres cada 100 km i 144 g/km d'emissions de CO2. Equipa, de sèrie, el sistema Start-Stop propi de l’acabat Motion, climatitzador bi-zona, sistema d'obertura de l’habitacle i posada en marxa sense clau, navegador MMCs, pantalla tàctil, càmera de visió posterior, sensors de pluja i llums, llandes d’aliatge de 18 polzades i il.luminació diürna per LED’s. L’auto també incorpora un bon grapat d'elements de seguretat activa i passiva, entre els quals, airbags de genoll i laterals, ABS, assistent de frenada electrònic i d’arrancada en pendent i control de estabilitat. Disponible en sis colors de carrosseria diferents, l’habitacle manté proporcions i la sobrietat clàssica que ha caracteritzat el seu predecessor. Ens ha agradat la generositat de la pantalla tàctil central de set polzades que munta, des d’on gestionarem les funcions del navegador i l’equip d’àudio, la rigidesa de l’esmorteïment i el calibrat de la direcció. Però també el bon treball observat en relació a l’aïllament acústic i la freqüència en què s’han distribuïts els petits espais per a objectes de butxaca. Les butaques davanteres son de nova factura i el fet d’haver fet crèixer uns pocs centrimetres la carrosseria del cotxe incideix clarament en l’habitabilitat del model. El respatller del seient del darrera és reclinable, cosa que incrementa el confort del passatge en llargs recorreguts. La banqueta es plega (40/60) i l’única reivindicació possible seria que fós corredera per incrementar encara més els 550 litres de reserva que tenim al maleter. Amb tot, amb tots els seients arranats, obtindrem una superfície de càrrega de 1.718 litres. Disposa d’un compartiment a diferent nivell sota el terra i de quatre anelles per a subjectar l’equipatge.