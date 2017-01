| ACN

El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, ha assegurat que les “opinions” del senador Santi Vidal no tenen res a veure amb el que està succeint i les atribueix a “un excés d’entusiasme en un míting”. En declaracions a l’ACN, Sabrià reivindica la “transparència” amb què el Govern explica cada dia “tots els passos”. “Tot el que fa el Govern és sempre absolutament legal i escrupolosament transparent”, afegeix. A més, el portaveu dels republicans recorda que els departaments afectats han desmentit els suposats fets als quals Vidal ha fet referència en el marc d’un cicle de xerrades arreu del territori organitzades per ERC. Entre d’altres qüestions, el senador assegura que el Govern ha obtingut il·legalment dades fiscals dels catalans que es podrien fer servir com a cens electoral.