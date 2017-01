| Jordi Borràs La CUP pretén entrar properament al Parlament una llei que doti les institucions catalanes d'instruments per "sancionar i bloquejar" les expressions i conductes d'extrema dreta. Així ho ha explicat la diputada cupaire Mireia Vehí en declaracions a l'ACN. "Un dels problemes d'aquest país és que l'extrema dreta, ser feixista, no està condemnat, falta molt per reconèixer que el feixisme ha fet molt mal", ha afegit la diputada de l'esquerra independentista. I per això volen legislar i normativitzar "què són aquestes manifestacions" en clau d'odi i "per què suposen un atemptat a les llibertats i van en contra de la igualtat de drets i la no discriminació", ha explicat Vehí. En aquest context, el regidor de la CUP a Barcelona Josep Garganté ha exigit la prohibició de la manifestació convocada per aquest dissabte a favor de l'absolució dels 14 assaltants de Blanquerna durant la Diada del 2013.











Els cupaires treballen per una llei contra delictes d'odi i de no discriminació. I volen que entri al proper ple, o al següent. "És a la cua", ha assegurat Vehí en declaracions a l'ACN. Volen acotar legalment les expressions d'extrema dreta perquè "suposen un atemptat a les llibertats". És a dir, els cupaires volen concretar per llei què és una manifestació en clau d'odi. Per ells, qualsevol acció que vagi en contra de la igualtat, que tingui una lògica discriminadora, o que impliqui conductes d'odi que expressin intolerància i rebuig a la diferència. La diputada de l'esquerra anticapitalista ha recordat que l'únic marc legislatiu a Catalunya que sanciona les manifestacions d'extrema dreta és la llei de l'esport i per això veuen "prioritari" que les institucions catalanes puguin "bloquejar" aquestes expressions i "fer front a l'augment d'organització i de presència al carrer de l'extrema dreta".



Precisament aquest dissabte hi ha una marxa convocada a Barcelona a favor dels 14 condemnats per l'assalt al centre Blanquerna, la delegació del Govern a Madrid durant els actes de la Diada del 2013. I el regidor de la CUP a l'ajuntament de Barcelona Josep Garganté n'ha exigit la prohibició. Ha recordat, en aquest sentit, que han demanat a l'Ajuntament de Barcelona que les mostres "d'apologia del feixisme fossin prohibides i no se'ls donés cap espai". "No entenem com avui dia al país els feixistes encara poden caminar tranquil·lament pels carrers amb tota la llibertat per seguir fent apologia de l'odi", s'ha queixat.