Albiol insta Santi Vidal a denunciar “les il·legalitats que ell mateix explica"

El coordinador general del Partit Popular Català, Xavier García Albiol, ha instat aquest dijous el senador d’ERC i exmagistrat Santiago Vidal a denunciar davant la justícia “les il·legalitats que ell mateix explica que fa la Generalitat per complir amb el full de ruta independentista”. El líder popular reacciona així a les declaracions de Vidal segons les quals la Generalitat ha obtingut de forma il·lícita les dades fiscals dels catalans. A parer d’Albiol, dir que la Generalitat actua de manera il·legal per preparar un referèndum i que han “robat” dades fiscals dels catalans és “molt greu”.

Atesa la “gravetat” dels fets, el dirigent popular assenyala que si Vidal no explica a la justícia “els actes delictius dels quals diu tenir constància” ha de ser la Fiscalia la que actuï d’ofici. Si no, Albiol no descarta que sigui el mateix PPC qui denunciï el senador independentista pels “fets delictius que ell mateix ha detallat que comet el govern de la Generalitat”.