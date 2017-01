Puigdemont avisa que el feixisme és una "amenaça de futur"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha avisat aquest dijous que l'Holocaust i el nazisme són encara una "amenaça de futur" , i ha fet una crida a "desactivar-los amb petits gestos" cada dia. Puigdemont ha remarcat que l'obligació ara no només és commemorar i recordar les víctimes del nazisme, sinó sobretot "evitar-ne les causes" , perquè "els holocaustos no comencen quan es crema la primera víctima, sinó molt abans".

En la seva intervenció, Puigdemont ha subratllat que el nazisme va perseguir molts col·lectius i va entregar al règim de Franco el president Lluís Companys , però ha avisat que és una ideologia que encara "és present i que és una amenaça de futur". "Detectar les causes és la nostra responsabilitat. Hi ha petits gestos que presagien l'Holocaust i hi ha petits gestos que el desactiven. Ocupem-nos-en, omplim el nostre dia a dia d'aquests gestos que desactiven l'Holocaust", ha reclamat.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha remarcat que "és fonamental transmetre als més joves el que va ser l'holocaust", i sobretot "l'essència d'aquell horror, que és el perill de la intolerància i l'odi als altres". En aquest sentit, ha alertat que la societat "no pot restar indiferent" a les persones que moren cada dia ofegades al mar intentant arribar a Europa o als refugiats que fugen de la guerra en ple hivern. "Si no els veiem com a persones, si pensem que no tenen drets pel seu origen estem alimentant la llavor del feixisme", ha advertit.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha avisat que no es pot "abaixar la guàrdia enfront de l'antisemitisme, el negacionisme i les noves formes de racisme emergents avui a Europa i al món". És per això que ha remarcat que "el deure civil ara és preservar el record a les víctimes", però també treballar per evitar la repetició de l'Holocaust.

La commemoració ha començat amb una interpretació de 'L'oreneta', el poema de Josep Maria de Sagarra musicat per Enric Morera, i ha acabat amb la interpretació del tango havanera 'Youkali', del compositor d'origen jueu Kurt Weill.

Durant l'acte, conduit pel periodista Ramon Pellicer, han intervingut alumnes de diversos centres de secundària i batxillerat que han participat en la primera edició d'un projecte de l'Àrea de Serveis Educatius del Parlament, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i el Memorial Democràtic, que té com a objectiu donar a conèixer l'Holocaust als alumnes i conscienciar-los de la necessitat que mai més no es repeteixi res semblant. Els estudiants han fet un estudi sobre les diferents víctimes del nazisme i han parlat en nom dels Testimonis Cristians de Jehovà, del col·lectiu LGTBI, de les persones amb discapacitat, del poble gitano i de les persones perseguides per motius polítics.