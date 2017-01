El Parlament insta el Congrés a legalitzar l'eutanàsia i el suïcidi assistit

La part on s'insta el Govern a crear en aquest 2017 "un Observatori de la mort que pugui recollir totes les dades referents a informació cabdal com el lloc i les circumstàncies en què mor la gent a Catalunya, per a poder extreure conclusions i propostes de millora sobre l’ajuda i accés a tractaments o serveis per a estendre les garanties del dret a una mort digna", s'ha aprovat per unanimitat.

La mateixa moció ha aprovat també –de nou amb el vot en contra del PPC i l'abstenció de C's- el "suport" del Parlament a que "a Catalunya es faciliti una mort digna a tota persona que, en situació de patiment insuportable, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho".