El coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha comparat aquest dijous el Govern amb el règim de Franco després que la consellera de Governació, Meritxell Borràs, hagi considerat “normal i necessari” que els funcionaris demanin festa el pròxim 6 de febrer per acompanyar l’expresident Mas a judici. “Ens recorda quan hi havia un dictador que venia a Barcelona i la policia política anava per les grans empreses per recomanar-los que els treballadors anessin a la Diagonal a rebre el dictador”, ha manifestat en declaracions als periodistes des dels passadissos del Parlament. A més, ha acusat el Govern de “pressionar i forçar” els funcionaris perquè vagin a rendir homenatge a l’expresident i ha avançat que demanaran la compareixença de Borràs al Parlament si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no la desautoritza.