Peña Nieto cancel·la el seu viatge als EUA després de l'amenaça de Trump

| Reuters

El president mexicà, Enrique Peña Nieto, ha anunciat aquest dijous la cancel·lació de la visita que tenia prevista fer el pròxim 31 de gener a Washington, en resposta a l'amenaça proferida unes hores abans pel seu homòleg nord-americà, Donald Trump.

"Aquest matí hem informat a la Casa Blanca que no assistiré a la reunió de treball programada per al pròxim dimarts amb el president dels Estats Units", ha escrit Peña Nieto en el seu compte oficial de Twitter, encara que ha reiterat la "voluntat" del seu Govern de seguir treballant per "aconseguir acords a favor de les dues nacions".