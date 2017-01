Munté a Rajoy: "No es pot parlar de res"

| ACN

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Neus Munté, ha volgut replicar el president espanyol, Mariano Rajoy, que havia reiterat que s'oposa a un concert fiscal per a Catalunya perquè "generaria uns problemes descomunals a tot el país" i que havia avisat que ell no és "president del govern perquè Espanya deixi de ser Espanya", negant així el referèndum de nou. Per a Munté, amb aquestes paraules, Rajoy "es desmenteix a sí mateix".

"Què en queda de les ofertes constants al diàleg o de la mà estesa que oferia no fa ni 48 hores?", s'ha preguntat la portaveu, tot afirmant que amb el govern espanyol "no es pot parlar de referèndum, ni de pacte fiscal, però tampoc de la llei de dependència, dels incompliments de l'Estat o de la xarxa de Rodalies". "No es pot parlar de res. Els problemes descomunals vénen donats per un govern amb una autèntica incapacitat per donar una resposta política i democràtica al que passa a Catalunya", ha sentenciat.