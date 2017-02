Un 6-F per desbordar l'Estat espanyol

Les entitats sobiranistes no han entrat mai a valorar xifres de les mobilitzacions . De fet, en totes les quatre Diades que han coorganitzat, l'ANC i Òmnium no han donat mai dades oficials. Tot i això, les quatre organitzacions que preparen l'acció multitudinària del 6-F admeten que hi ha una gran diferència entre complir amb les expectatives el dia del judici pel 9-N , i desbordar el carrer gràcies a l'afluència de gent.

La mobilització del 6-F serà el primer test per la independència . O dit d'altra manera, la prova del cotó per mesurar la capacitat de reacció del carrer per plantar cara a l'Estat espanyol i assegurar la desconnexió . La crida de les entitats sobiranistes (ANC, Òmnium, AMI i ACM) perquè la gent s'inscrigui a la mobilització és una mostra més que el 6-F marcarà l' inici de la nova etapa del procés. L'etapa de la mobilització permanent, que ha de garantir el pas de la Catalunya autonòmica a la nova República, en paral·lel amb l'aprovació al Parlament de les anomenades Lleis de la Desconnexió.

Des de les entitats que coorganitzen el 6-F avisen que la xifra de la nova mobilització ha de ser clarament superior a les anteriors , ja que la resposta al judici ha de ser "massiva i contundent". Tot i que, com és habitual, l'ANC, Òmnium, l'AMI i l'ACM no entren en el ball de xifres, sí que insisteixen que cal multiplicar l'assistència a la manifestació per assegurar l'èxit de la mobilització permanent.

Si, en canvi, el 6-F es desborden les expectatives i davant de l'edifici on se celebri el judici (el TSJC, a priori) hi ha una marea de gent, les entitats veuran avalat el format de mobilització per a accions futures (i cada vegada més sovintejades). La imatge de tot el Passeig Lluís Companys ple de gom a gom seria un missatge nítid i contundent a l'Estat. Una fotografia per demostrar a Madrid que la societat catalana, sota el clam democràtic, és capaç de reaccionar amb contundència.

| Jordi Borràs

La importància de les inscripcions

Les quatre entitats sobiranistes reiteren la importància d'inscriure's a la mobilització del 6-F (des d'aquest enllaç), per garantir l'organització de la concentració. El ritme és "molt bo" però encara "ha de ser millor" pel que hauria de simbolitzar l'acció, segons apunten des de l'equip que treballa per aconseguir voluntaris. A hores d'ara la xifra d'inscrits ja se situa en les 30.000 persones.

El ritme d'autocars confirmats per arribar a Barcelona també és bo. Ja hi ha 120 vehicles plens arreu del territori per desplaçar-se a la capital catalana. Les entitats veuen amb optimisme aquesta dada ja que, per exemple, el dia de la declaració de Carme Forcadell al TSJC -16 de desembre de 2016-, n'hi va haver una desena.

D'altra banda, des de l'organització de la mobilització del 6-F demanen que la gent que no hi pugui anar no s'hi inscrigui. Ja que la base de dades no és per solidaritzar-se amb Mas, Ortega i Rigau, sinó per confirmar l'assistència a la concentració.

| Jordi Borràs

Ben d'hora, ben d'hora

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ja va advertir que la gent s'hauria d'aplicar "la màxima de Pep Guardiola i llevar-nos ben d’hora". L'inici del judici està previst per les 8:15 hores del dilluns 6-F, i els voluntaris de les entitats estan cridats a les 7:15 davant de l'edifici pertinent. Per això les entitats han fet una crida perquè els treballadors es puguin demanar festa o un dia personal per poder assistir a la mobilització.

En principi el judici se celebrarà a la sala Civil Social del TSJC (al costat de l'Arc de Triomf), on els mateixos tres querellats van declarar el 2015, com també ho va fer Forcadell al desembre. No es descarta, però, que el judici pugui tenir lloc a la Ciutat de la Justícia (l'Hospitalet).

Per tot això, l'ANC, Òmnium, l'AMI i l'ACM tenen previst enviar la convocatòria final de la mobilització poc abans del 6-F, un cop es confirmi la localització oficial del judici. "Quan el TSJC fixi el lloc de celebració del judici, el comunicarem a totes les persones inscrites", informa la web 9NSomTots.cat.