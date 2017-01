Uriel Betran (Badalona, 1976) és actualment membre de l'Executiva Nacional de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) i secretari d'Acció Política d'aquest partit. En aquesta entrevista amb 'El Món', Bertran introdueix la possibilitat que els encausats pel 9-N marxin a Perpinyà el dia del judici i que l'Estat espanyol hagi de demanar una ordre d'extradicció, perquè "així s’internacionalitzaria de veritat el conflicte". A més, es mostra convençut que el referèndum per la independència se celebrarà: "El 9-N ens va ensenyar que l’Estat espanyol no retira urnes", assegura amb contundència.

El més òptim i necessari és que la campanya del No s’activi a poder ser amb els mateixos mitjans i capacitat que la del Sí, per tal que a tothom li arribin els missatges a favor i en contra. Veurem com s’activa aquesta campanya del No, perquè de moment el que veiem és que està dividit en dues parts: els que diuen que sí que participarien en el referèndum -el No demòcrata- i els que diuen que no hi participarien. Però aquesta divisió del No és clarament favorable a la victòria del Sí en el referèndum, perquè les últimes enquestes diuen que hi hauria una participació superior al 65%, encara que fos unilateral, i que es guanyaria amb el 80% dels vots. La divisió del No els desafavoreix, i clarament afavoreix als que defensem el Sí. Al No li convindria activar-se si vol evitar la independència de Catalunya.

Fa temps que amb el Toni Castellà vam parlar de la necessitat que s’iniciés la campanya del ‘Sí’, atès que a Escòcia es va iniciar dos anys i mig abans del referèndum. Vam esperar a veure si s’organitzava per part dels principals actors polítics i socials fins que va arribar un moment que vam decidir començar-la comptant amb la participació d’independents i que servís per començar a fer actes a favor del Sí i també per esperonar la resta de polítics a iniciar-la. La campanya pel Sí ha de ser molt àmplia i cada actor polític i social s’ha d’adreçar a les bases socials a les que als altres hi costi més. I que cadascú li doni el seu accent. I nosaltres ja l’hem engegat.

Solidaritat per la Independència s’ha implicat en la campanya de Demòcrates pel Sí per demanar el vot favorable a la independència en el referèndum.

Vostè està convençut que se celebrarà aquest referèndum?

El Parlament s’ha declarat sobirà en repetides ocasions i ja ha aprovat la convocatòria del referèndum. Hi ha una resolució impugnada pel Tribunal Constitucional on s’especifica que, com a molt tard, a la segona quinzena de setembre es farà aquest referèndum vinculant i amb resposta binària. Nosaltres confiem que el que diu el Parlament es portarà a la pràctica. Si el referèndum no se celebrés, la classe política catalana estaria qüestionant la sobirania del Parlament, i seria molt greu.

Tot sembla indicar, però, que no serà pactat amb l’Estat.

És inviable. De fet, el PP té raó en una cosa: que la Constitució espanyola prohibeix la convocatòria de referèndums sobre la independència. Per tant, és evident que això només passa per una ruptura del marc constitucional i això vindrà per part del procés d’autodeterminació, no per part de l’Estat del qual ens volem autodeterminar. Ells no faran una ruptura del seu propi marc constitucional. És possible i legítima i fer-la, i en dret internacional ho hem vist moltes vegades, però no per part d’aquells que l’han de garantir. Per tant, és normal que el referèndum tingui caràcter unilateral atès l’actual marc constitucional espanyol.

Pensa que el Govern està fent prou per garantir que se celebri el referèndum?

Per les declaracions que fan, sí. La classe política es deu a la sobirania del Parlament i qualsevol vulneració d’aquesta sobirania per part dels polítics implicaria la necessitat de substituir aquesta classe política. Ells mateixos són conscients de la responsabilitat que tenen. A més, el sobiranisme ha madurat, i hi ha un nivell d’exigència molt alt cap a la classe política. No estem en la fase anterior on hi havia més il·lusió que estratègia. En aquests moments la il·lusió ha donat pas a l’exigència, i crec que la classe política independentista nota aquesta pressió.

Si no es pogués fer el referèndum, què proposa fer SI?

El referèndum només no es podria fer si la Policia Nacional espanyola o l’Exèrcit retira físicament les urnes. Qualsevol altra raó que no sigui un impediment físic serà una excusa. Però el 9-N ens va ensenyar que l’Estat espanyol no retira urnes, per molt que impugnin i s’enfadin. El 9-N va servir sobretot per demostrar que l’Estat no s’atreveix a retirar les urnes, per la imatge negativa internacional que donaria. El referèndum ha de tirar endavant atès que aquesta amenaça no és viable.

I si l’Estat, en aquesta ocasió, decidís retirar les urnes?

A diferència del 9-N ara hi ha majoria absoluta independentista al Parlament, per tant automàticament el Parlament podria declarar la independència. I estaria perfectament legitimat, en la mesura que la resposta democràtica en forma de referèndum s’impedeix físicament, i s’activa la resposta democràtica en forma de representació popular. La independència no s’ha d’endarrerir més d’aquesta segona quinzena de setembre, tant per la via del referèndum -a no ser que els del No guanyessin- com amb format de declaració unilateral d’independència. En aquests moments no hi ha cap element sobre la taula que ens faci pensar que el referèndum no es pot fer.

És cert que no es van retirar les urnes el 9-N, però sí que hi ha un procés judicial en marxa...

Sí, però és una mica de joguina. L’Estat espanyol està judicialitzant la política però realment l’única cosa que poden fer és posar penes d’inhabilitació. A diferència dels anys 30, on la teva vida corria perill si feies un procés d’independència seriós, avui l’única cosa que li pot passar a un polític per anar fins el final és que s’hagi de buscar feina en el sector privat. Estem en una judicialització de la política que de fons és greu, però que de forma és molt feble. Des de Catalunya també n’hem de ser conscients d’això: cal denunciar el fons greu de la qüestió però també entendre que si aquest és el cost que la classe política ha d’entomar, s’ha d’anar fins el final, a fons i a totes, perquè aquest no és cap cost realment transcendent.

Solidaritat per la Independència serà a la mobilització convocada per les entitats sobiranistes el 6-F?

El que haurien de fer els encausats pel 9-N és no comparèixer i marxar a Perpinyà. Si no pot haver un judici just a l’Estat, tal i com els mateixos Mas i Homs han dit, que marxin a Perpinyà i que l’Estat espanyol hagi de demanar una ordre d’extradició. I així s’internacionalitzaria el conflicte. De fet, Francesc Macià va agafar notorietat arran del judici a París, i també el procés independentista català, i és a partir d’aquí quan arrasa a les eleccions catalanes de l’any 1932. Anem a internacionalitzar el procés català: que Mas, Ortega i Rigau marxin a Perpinyà i que l’Estat espanyol se la jugui amb la justícia internacional. En aquest cas, la justícia francesa hauria de donar una resposta i així s’organitzaria una bona internacionalització del procés. Nosaltres proposem fer un pas endavant, no de reacció sinó d’acció i ofensiva política. D’aquesta manera el judici també s’impediria, i de forma molt més notòria.

I si això no fos així, vostès seran presents en la mobilització organitzada per les entitats sobiranistes?

Sí, evidentment. Nosaltres donem suport a qualsevol polític, entitat o persona que rebi una resposta en clau judicial per part de l’Estat espanyol. Abans que pertànyer a un partit polític, som catalans. I això és principal.

Alfons López Tena, que va ser diputat de SI, fa temps que es mostra molt crític amb el procés...

Ell és amic, però ara no forma part de Solidaritat per discrepàncies amb la nostra estratègia. Són discrepàncies legítimes, però a partir de les darreres eleccions nosaltres vam optar per donar suport al full de ruta que portava JxSí en el programa electoral. Estem donant suport i pressionant per tal que es compleixi aquest full de ruta, en forma de referèndum sobre la independència. López Tena té altres opinions sobre aquesta qüestió, però les ha de manifestar ell.

Pensa vostè però que hi ha risc que el sobiranisme s’encalli en el processisme?

Aquest concepte agafa força quan el procés comença a durar molt. Però el procés s’acaba aquest any, perquè s’ha convocat el referèndum. El risc del processisme el mostren les enquestes del CEO: que el moment àlgid de suport a la independència va ser fa temps, i que a mesura que va passant el temps un sector de l’independentisme es cansa o comença a dubtar i, per tant, l’independentisme perd suport social. Si fem durar massa el procés cada vegada som menys.

Quina opinió li mereix l’intent de boicot i els nervis de l’Estat en relació a la conferència de Puigdemont, Junqueras i Romeva a Brussel·les per parlar del referèndum?

És normal, perquè vol marxar el 18% del PIB, el 21% dels impostos, el 16% de la població, el 25% del turisme, etc. L’Estat espanyol farà tot el possible per intentar perjudicar o boicotejar la capacitat d’acció de Catalunya. Però nosaltres ens ho hem d’agafar una mica com una broma i amb una certa esportivitat: cal entendre que el rival juga les seves cartes i que nosaltres hem de jugar les nostres.

El president Mas va dir, en una entrevista fa uns mesos al Món, que potser hi hauria un moment on caldria una mobilització constant al carrer.

La mobilització constant de dies per nosaltres és la campanya pel Sí. Ens equivocarem si el moviment independentista agafa una actitud resistencialista. No estem en una fase de resistir els embats de l’Estat espanyol -que són ridículs-, sinó en la fase de passar a l’ofensiva política. L’ofensiva política ha de ser en clau positiva, a favor del Sí i la millor manera de respondre és plantejant un conflicte d’arrel internacional. Una mobilització resistencialista només evidenciarà que l’Estat està aconseguint algun tipus d’efecte: que haguem d’abandonar els arguments a favor del Sí i una campanya propositiva per passar a fer un altre tipus de campanya.

Des de SI estan a favor de les microdesobediències o són més favorables a una de sola i definitiva?

Si hi ha una estratègia clara i definida i la desobediència està ben programada, aquesta és l’única desobediència que pertoca. Tinc dubtes sobre si les microdesobediències no van desgastant o limitant la capacitat de suport i de positivitat que ha de tenir l’independentisme. Però estic obert a que se’m convenci i se m’expliquin bé els beneficis d’aquestes microdesobediències. Des del punt de vista de la respectabilitat i el suport internacional, crec que és millor plantejar-ho de la llei a la llei i amb una única i forta desobediència, que serà la de la independència. Però aquesta ha d’arribar.