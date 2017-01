| Jordi Borràs

Ha costat, però al final, el feixisme ha marxat del cementiri de Ripollet. Durant més d'una hora, els operaris municipals han intentant que una grua aconseguís elevar prou el monòlit com per passar per sobre de la paret del cementiri. Maniobres i més maniobres, però res. Finalment, ho han aconseguit i el monument feixista que homenatjava els "caiguts i màrtirs" ha estat posat en un camíó per traslladar-lo al centre d'interpretació de patrimoni de l'aquesta població vallesana. Mentre es duien a terme les maniobres, el regidor de Memòria històrica ha entretingut els assistents i els ha dit que "el feixisme se'ns resisteix, però el guanyarem!".