Unitat balear en contra de la judicialització del procés català

L' Assemblea Sobiranista de Mallorca ( ASM ) presentarà aquest divendres al matí el manifest Compromís de mínims per les llibertats democràtiques. El text és una crida a la unitat de les "forces democràtiques de l'illa" i, per extensió, de tot l'arxipèlag balear, per mostrar una "imatge d'unitat i fermesa" en contra de la judicialització del procés català .

De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó

L'ASM forma part de la Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Catalans, juntament amb l'ANC i la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià. En un acte a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, l'agost de 2016, les tres organitzacions van reclamar unitat d’acció a l’hora de lluitar per a la independència.

Sota el paraigües de la Confederació d’Entitats Sobiranistes, els seus representants van reivindicar que cada organització havia de seguir el seu camí, d'acord amb la realitat del seu territori, sempre amb l'objectiu d'assolir la plena sobirania i una confederació d'Estats.

El president de l'ASM, Cristòfol Soler, va reivindicar la “nació gran”, en referència al marc dels Països Catalans, ja que l’objectiu a les Illes és fer créixer el sobiranisme a través d’accions coordinades, tot aprofundint en la transversalitat.

“Molts han deixat de creure en una Espanya que ens tracti com a ciutadans i no com a súbdits”, va deixar anar Soler, que va criticar que l’Estat considera les Illes com “un territori annexionat a Castella per dret a contesta”.