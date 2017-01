| ACN

La diputada de la CUP Mireia Boya ha exigit aquest dijous al Govern que comenci ja un procés participatiu sobre el procés constituent com a pas previ al referèndum: "Abans de votar, hem de saber què es vota".

"El 'sí' o el 'no' –en el referèndum d'independència– no són buits, sinó que els hem de dotar de contingut", ha sentenciat Boya en una intervenció al ple del Parlament, en què ha assegurat que han d'organitzar-se com més aviat debats territorials i sectorials per definir el model d'Estat que hi haurà si guanya l'opció independentista.