Barcelona incorporarà 18.500 pisos de lloguer social els propers nou anys

Malgrat l'augment, el nombre de pisos de lloguer social és insuficient , tal com ha admès el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, que ha assegurat que el repte és equipararse a la majoria de ciutats europees, on el parc és molt més gran. En tot cas, Montaner ha assegurat que és un "gir" cap a les polítiques que ja s'apliquen a ciutats com Viena, Amsterdam, Berlin o Estocolmo, " després d'anys i anys sense invertir ".

En paral·lel, es preveuen 4.700 habitatges més fruit de la col·laboració públic-privada amb fundacions i entitats sense afany de lucre o amb afany de lucre limitat. En aquest punt, es crearà el que s'anomena una 'housing association', una societat mercantil participada per l'Ajuntament i operadors privats que busquen inversions segures. El govern defensa aquesta col·laboració perquè "cal anar el més lluny possible i el més ràpid possible". "No renunciarem a cap instrument o operador, la ciutat no s'ho pot permetre", ha argumentat el gerent d'Habitatge, Javier Burón.



A tota aquesta quantitat se li han de sumar també uns 5.000 pisos més procedents de la compra i de la mobilització de pisos buits, tot i que Burón ha augurat que aquesta xifra pot ser superior perquè han estat molt prudents a l'hora de situar previsions en el pla.





En termes de recursos econòmics, es destinaran uns 1.600 milions d'euros, 166 cada any, el que suposa el 75% més de despesa que en l'anterior pla. Burón ha remarcat que és un pas "potent i rellevant", però alhora ha reconegut que serà "insuficient" i que l'Ajuntament seguirà tenint "dificultats" per atendre la demanda. Si ara el parc públic d'habitatge representa un 1,5%, la previsió és arribar a prop del 4% l'any 2025. Pel que fa al 15% d'objectiu que marca la llei de l'habitatge, i que inclou també els lloguers en règim controlat, ha pronosticat que es podria arribar a una xifra d'entre el 8 i el 10%.

S'aprovarà amb els vots de C's i CiU



El regidor d'Habitatge del consistori, Josep Maria Montaner, ha assegurat que aquest és un pla "d'esquerres, des d'una mentalitat social del dret a l'habitatge, de convertir en públic una part més important del parc de la ciutat i que no es vengui mai més sòl municipal". En preguntar-li pel pacte subscrit amb CiU i pels vots contraris dels partits de l'esquerra, ERC i CUP, Montaner ha remarcat que amb els republicans estan gairebé d'acord en tot, "més enllà del que decideixin votar". "A la Generalitat alguns voten amb CiU però no amb nosaltres, són combinacions curioses", ha indicat.





Sobre els cupaires, ha explicat que la meitat de les seves al·legacions no són de competència municipal. La combinació de govern, CiU i C's, ha dit, és "molt circumstancial", perquè les diferències amb ERC i la CUP "són molt més petites que els acords".