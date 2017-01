El PSOE manté la voluntat d'incidir a la política d'aliances del PSC

La Comissió Bilateral PSOE-PSC que ha d'elaborar el nou marc de relacions entre els dos partits provarà de tancar aquest divendres un acord que segons el portaveu de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, encara no s'ha concretat, i que hauria de recollir –a criteri del PSOE– la possibilitat dels socialistes espanyols d'incidir en la política d'aliances del PSC a Catalunya . Així ho ha apuntat des de Ferraz a la roda de premsa posterior la reunió de la gestora que ha aprovat l'esborrany de la ponència marc del Congrés del mes de juny, a la que ha participat de nou un representant del PSC, Teresa Cunillera. Segons Jiménez, en aquest 39è Congrés s'hi aprovaran a més els nous estatuts del PSOE.

Jiménez no ha volgut confirmar el contingut de l'acord entre el PSOE i el PSC després que aquest dijous diversos mitjans han publicat que l'entesa implica que els socialistes catalans podran votar a les primàries del PSOE sempre que s'inscriguin prèviament a un cens específic.

Amb tot, segons Jiménez, "les propostes respecte a la feina de la comissió del partit socialista i el PSC no estan ultimades". "No hi ha cap acord en cap sentit i estem en la fase en que les dues organitzacions posaran sobre la taula les seves propostes", ha dit.