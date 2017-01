CSQP s'ha abstingut en la reducció d'alts càrrecs i càrrecs de confiança perquè entén que la proposta de C's, transaccionada amb PP i PSC, és buida de contingut. Per això van presentar esmenes per llistar els alts càrrecs en aquesta situació i un calendari d'aplicació per aquests percentatges, que finalment no han estat acceptades.





A més, el Parlament també ha aprovat que en el termini de tres mesos el Govern presenti un projecte de llei d'ordenació de les retribucions d'alts càrrecs, que asseguri una "correlació adient" entre responsabilitat i retribució i que garanteixi per tant que "cap alt càrrec percebrà una retribució més alta que la del superior orgànic al qual ret comptes". JxSí s'ha quedat sol votant-hi en contra.