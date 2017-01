Ripollet comença a fer net amb el feixisme

| Jordi Borràs L’ajuntament de Tortosa va fer un referèndum per preguntar als veïns si volien conservar un gran monument feixista -que lloa la victòria de Franco i humilia les víctimes republicanes a les Terres de l’Ebre- o si preferien retirar-lo i museïtzar-lo. Vam triar mantenir aquest símbol al carrer, malgrat que la Llei de memòria històrica de l’any 2007 obliga a retirar de l’espai públic qualsevol vestigi franquista. A Ripollet, en canvi, han tirat pel dret i el consistori, governat per la CUP amb el suport extern d’ERC, ha començat a esborrar rastres de feixisme al carrer. I ho ha fet en un dia especialment simbòlic, quan fa exactament 78 anys que les tropes franquistes van entrar a Ripollet, després d’entrar a Barcelona per la Diagonal. | Jordi Borràs Una grua a la porta del cementiri municipal i diversos operaris han estat els encarregats de retirar un monòlit franquista en memòria dels “caiguts i els màrtirs”, que va arribar a la població l’any 1940 i que es va ubicar en una plaça, fins que el primer alcalde de la democràcia el va traslladar al cementiri. El regidor de Patrimoni i Memòria Històrica de l’ajuntament de Ripollet, David Fontanals, ha explicat a El Món que Ripollet “simplement aplica la llei de memòria històrica, i aquest monòlit representa unes idees que ja no tenen cabuda al a nostra societat. S’hauria d’haver fet fa anys, però el més important és que a partir d’avui creem un espai de memòria i de record perquè les noves generacions sàpiguen què va passar en aquest país”.











| Jordi Borràs De fet, en el lloc del monòlit franquista, que es conservarà al centre d’interpretació del patrimoni de Ripollet, s’hi ha instal·lat una altra escultura –una pedra quadrada- amb la inscripció “A tots els morts de la guerra civil”. El consistori ha explicat que aquest nou monument “s’adiu amb el llenguatge i l’estètica democràtiques”. Ara bé, retirar el monòlit no ha estat tasca senzilla. El pes del monument era superior a l'esperat, i la grua no podia carregar-lo, fins al punt que s'ha hagut d'aturar la retirada -els operaris ho han intentat durant gairebé una hora- i pensar una nova estratègia. Mentrestant, el consistori ha procedit a col·locar la nova escultura. El regidor de Patrimoni, per animar l'espera, ha agafat el micròfon i ha dit que "el feixisme se'ns resisteix, però ho aconseguirem!". I així ha estat, una estona després, el monòlit ha pogut sortir del cementiri i s'ha col·locat en un camió, que se l'ha endut cap al magatzem del centre d'interpretació de patrimoni de la població. La feina de neteja de simbologia feixista a Ripollet va començar el desembre de 2016 amb un inventari de símbols. S’han detectat una desena de plaques del ministerio de la Vivienda franquista, a més d’aquest gran monòlit. El consistori obrirà un període d'informació pública per tal que les comunitats de veïns afectades decideixin si retiren les plaques o s'encarrega la Brigada Municipal.