Deixar el mòbil o el llibre a la bossa i aprofitar el viatge en tren per aprendre català. Aquesta és la proposta de la campanya impulsada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Plataforma per la Llengua i que consisteix a crear parelles lingüístiques que viatgin en les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès.