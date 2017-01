Rajoy ha respost que li sembla "adequat" el judici, afirmant que l'està seguint. Aquí, el periodista li ha recordat que la defensa del PP va demanar la nul·litat del judici". Instants després, i pensatiu, Rajoy ha quedat descol·locat: "Doncs... francament em sorprèn vostè... no estic en aquest tema", ha dit.

Alsina ha insistit: "No estava al corrent d'això...?". I Rajoy ha reconegut de manera breu: "No". "Francament no estic seguint el tema, perquè estic en aquests altres [temes], realment els que importen als espanyols, i al que s'ha de dedicar el govern".